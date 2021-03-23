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    'Yedi aylık hamileyken beni kemerle dövdü' 'dan şok iddialar...

    Evlilik dışı çocuk sahibi olduğu 'la kanlı bıçaklı olan , çocuğunun babası için demediğini bırakmadı. Güzel oyuncu, Aslan'ı kendisinden 80 bin TL çalmakla suçlayıp ekledi: 'Yedi aylık hamileyken beni kemerle dövdü'

    Ümitsiz vaka!

    Yıllar önce nikahsız bebek sahibi olduğu Ümit Aslan'la yeniden karşı karşıya gelen Ceren Hindistan, iddialarıyla ağızları açıkta bıraktı. Aslan'ın her yerde "Onun ve kızımın her şeyini ben karşılıyorum. Elinde limitsiz kredi kartım var" dediğini duyan güzel oyuncu, açtı ağzını yumdu gözünü:

    "Arya'nın babasını terk ettiğimde kızım 18 günlüktü. Evliyken beni kandırmıştı. Akabinde annem-babam beni evlatlıktan reddetti. Hamileyim diye evimi kapatıp eşyalarımı depoya koyup Antalya'ya yanına götürdü.

    2 telefon kullanıyordum. Birini gizlice alıp notlar kısmından şifremi alıp hesabımdaki 80 bin TL'yi çalmış. Sonra aldatmalar başladı. Her gördüğüm mesajda dayak yedim.

        Beni Arif isimli arkadaşının evine götürüp kapattılar. Kimliğim, telefonum alındı. Karakola gitmeyeyim diye yanımda birilerini bekletti. Gidecek hiçbir yerim olmadığı için defalarca affetmek zorunda kaldım.

        Ne evim vardı, ne hesabımda param ne de kapısını çalacak bir ailem."

        'TEK KURUŞUNU İSTEMEDİM'


            Güzel oyuncu, şoke eden iddialarını sürdürdü: "Kendisini evde uygunsuz bir halde yakaladım. 'Ne yapıyorsun?' dediğim için kemerle dayak yedim. Gecelikle koşup çıktım binadan. En yakın otele çıplak ayak koşarak gittim. Üç gün sistim oldum, kan çıktı her yerimden.

            Üstelik 7 aylık hamileydim. Çocuğumu doğurur doğurmaz kimliğini hemen çıkartmadı. Kimlik çıkarıldığı gün terk ettim insan müsveddesini. Şimdi de bende limitsiz kredi kartının olduğunu söylüyormuş.

            Aç köpek, sen önce benden çaldığın paraları ver. Arya, 6 yaşında. Ne nafaka istedim ne de davasını açtım. Ben senin 1 kuruşuna tenezzül etmedim. Çocuğumun sağlık sigortasından okuluna kadar her şeyini sevgilim karşıladı."

                AİLESİ REDDETTİ
                Ceren Hindistan, o dönem başkasıyla imam nikahı olan Ümit Aslan'dan bebek sahibi olunca anne ve babası tarafından evlatlıktan reddedildi.

                Güzel oyuncu, kariyerini de bu ilişkisi için çöpe atmaktan çekinmedi.
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