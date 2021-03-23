Yıllar önce nikahsız bebek sahibi olduğu Ümit Aslan'la yeniden karşı karşıya gelen Ceren Hindistan, iddialarıyla ağızları açıkta bıraktı. Aslan'ın her yerde "Onun ve kızımın her şeyini ben karşılıyorum. Elinde limitsiz kredi kartım var" dediğini duyan güzel oyuncu, açtı ağzını yumdu gözünü:
"Arya'nın babasını terk ettiğimde kızım 18 günlüktü. Evliyken beni kandırmıştı. Akabinde annem-babam beni evlatlıktan reddetti. Hamileyim diye evimi kapatıp eşyalarımı depoya koyup Antalya'ya yanına götürdü.
2 telefon kullanıyordum. Birini gizlice alıp notlar kısmından şifremi alıp hesabımdaki 80 bin TL'yi çalmış. Sonra aldatmalar başladı. Her gördüğüm mesajda dayak yedim.