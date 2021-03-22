Narmanlı Kardeşler, binanın bir kısmını ticarethane, bir kısmını da maddi zorluk çeken sanatçılara ucuz bir bedelle kiraya vermiş. Gerek Avni ve Sıtkı Narmanlı gerekse de kız kardeşleri, sonradan sanat eserleri koleksiyoncusu olan Sıdıka Bilimer, sanatsever oldukları için sanatçılara el uzatmışlar. O yüzden artık binanın adı da Narmanlı Yurdu olarak anılmış. Bu sanatçılardan ilk akla gelenler, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Berger, Bedri Rahmi Eyüpoğlu'dur. Avni ve Sıtkı Narmanlı'nın vefatları, Beyoğlu'nun değişmeye başlaması derken Narmanlı Han önce yurt olma özelliğini kaybeder, sonra da yavaş yavaş boşalır.