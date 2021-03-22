İstiklal Caddesi üzerinde, İsveç konsolosluğu karşısında fil ayakları üzerine oturmuş, kaleye benzeyen iki katlı tarihi bina, tartışmalı restorasyon süreci esnasında kamuoyunun gündemine gelmişti. Bugün apartman, dükkan ve yazıhane olarak kullanılan, ortasında geniş bir avlusu olan 2 bin 460 metrekarelik bina, Beyoğlu'nun en eski yapılarından birisidir ve Narmanlı Han olarak bilinir.
Bina, Rusya tarafından 1831'de büyükelçilik binası olarak inşa ettirilmiş. O yüzden de Rus mimarisinden esintiler taşır. Rusya Büyükelçiliği 1880'de bugünkü binasına taşınınca Birinci Dünya Savaşı'nda Rus hapishanesi olarak kullanılmış. Savaş ve sonrası Ekim Devrimi'nden kaçan ve bu yüzden "Beyaz Ruslar" olarak adlandırılan Rusya vatandaşları akın akın İstanbul'a gelince elçiliğin yan hizmet binası olmuş. Daha sonra Sovyetler Birliği seyahat acentesine ev sahipliği yapan bina 1930'lardan sonra boşaltılmış.
Biraz da viran halde olan binayı 1933'te Narmanlı Ailesi satın alır. Bugün dahi Narmanlı olarak anılan bu binaya adını veren Narmanlı Ailesi kimdir? Narmanlızâde Hacı Mustafa Bey, Erzurum'da deri ticareti yapan zengin bir tüccardır. Osmanlı'nın son döneminde ailesiyle (eşi Azize Hanım, oğulları Avni ve Sıtkı, kızı Sıdıka) birlikte İstanbul'a yerleşir. Fatih'te bulunan Erzurum Han'da iplik, tuhafiye ticareti yapar ve ciddi bir servet sahibi olur. Vefat edince şirketi oğulları Avni ve Sıtkı'ya kalır. Soyadı kanunu çıkınca aile lakaplarını soyadı alarak alırlar.