Mısırlı aşkının aldığı pahalı hediyelerle havasını atan Şeyma Subaşı, kendisini 'mal' ilan etti. sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye aldığı sweetshirt'le poz veren Şeyma, üzerindeki kadını aşağılayıcı yazıları onaylayıp giymekle kalmadı bu yazıları göze soktu.

Şeyma Subaşı'nın sweetshirt'ünün üzerindeki tepki çeken yazı işe şöyle: "Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar."