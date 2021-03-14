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    , kendisini 'mal' ilan etti

    lı aşkının aldığı pahalı hediyelerle havasını atan , kendisini ‘mal’ ilan etti. sevgilisi ’nin hediye aldığı sweetshirt’le poz veren Şeyma, üzerindeki kadını aşağılayıcı yazıları onaylayıp giymekle kalmadı bu yazıları göze soktu.

    Mal beyanı

    lı aşkının aldığı pahalı hediyelerle havasını atan , kendisini 'mal' ilan etti. sevgilisi 'nin hediye aldığı sweetshirt'le poz veren Şeyma, üzerindeki kadını aşağılayıcı yazıları onaylayıp giymekle kalmadı bu yazıları göze soktu.

    Şeyma Subaşı'nın sweetshirt'ünün üzerindeki tepki çeken yazı işe şöyle: "Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar."

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    Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı, kendisini 'mal' ilan etti