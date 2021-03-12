Son dönemin parlayan yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın soy ağacı, filmlere konu olarak cinsten… Ünlü oyuncu, önceki gün verdiği bir röportajda nereli olduğunu şöyle anlattı:
"Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türkler'inden. Dedem Osman Abdullah, Irak Ordusu'nda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş.
Babam, 1972'de Irak'a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ'a bağlı olan Pljevlja'dan (Taşlıca). Orası, dedemin köyüymüş.