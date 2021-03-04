



ESKİ EŞLER KLASİĞİ

Model ve sunucu Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Uzay, 9 yaşına bastı. Oğullarının doğum gününde bir araya gelen eski eşler, objektiflere de birlikte poz verdi. İkilinin bu medeniyet tablosu, bir kez daha alkışları topladı.