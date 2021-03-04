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    'ın yeni torunu oldu | 4 Mart 2021 magazin haberleri

    'ın kızı ile çiftinin bebekleri dün dünyaya geldi. İşte haberin detayları ve 4 Mart tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

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    Sunal’ın yeni torunu oldu

    Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ile Ömer Öztüyen çiftinin bebekleri dün dünyaya geldi. Dayı olmanın heyecanını yaşayan Ali Sunal da kardeşinin doğum haberini "Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova" diyerek duyurdu.




    ÖLÜMDEN DÖNDÜ AYAKLANDI!
    Geçtiğimiz hafta Kartalkaya'daki kayak kazasında ölümden dönen Burcu Şendir, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Şendir, "Kötü bir kaza geçirdim, şu an gayet iyiyim. Ufak sıyrıklar kaldı" dedi.



    ESKİ EŞLER KLASİĞİ
    Model ve sunucu Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Uzay, 9 yaşına bastı. Oğullarının doğum gününde bir araya gelen eski eşler, objektiflere de birlikte poz verdi. İkilinin bu medeniyet tablosu, bir kez daha alkışları topladı.



        YILDIZLI HACAMAT
        The Rock lakaplı oyuncu Dwayne Johnson, bardak terapisi de denilen bardak çektirme yani hacamat yaptırdı. Sırtında oluşan izler karşısında şaşırıp kalan oyuncu, sırtının halini Instagram'da paylaştı. Daha önce de Madonna'dan Jennifer Aniston'a kadar birçok isim hacamat yaptırmıştı.



        HUZURU ARIYOR!
        Kirasını ödemediği için ev sahibiyle davalık olan Defne Samyeli, önceki gün Etiler'deydi. Yeni bir ev aradığını söyleyen Samyeli, "İçine girdiğim zaman iyi hissettiğim bir ev arıyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)

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        Haberler Saklambaç Kemal Sunal'ın yeni torunu oldu | 4 Mart 2021 magazin haberleri