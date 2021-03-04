Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ile Ömer Öztüyen çiftinin bebekleri dün dünyaya geldi. Dayı olmanın heyecanını yaşayan Ali Sunal da kardeşinin doğum haberini "Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova" diyerek duyurdu.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ AYAKLANDI!
Geçtiğimiz hafta Kartalkaya'daki kayak kazasında ölümden dönen Burcu Şendir, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Şendir, "Kötü bir kaza geçirdim, şu an gayet iyiyim. Ufak sıyrıklar kaldı" dedi.
ESKİ EŞLER KLASİĞİ
Model ve sunucu Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Uzay, 9 yaşına bastı. Oğullarının doğum gününde bir araya gelen eski eşler, objektiflere de birlikte poz verdi. İkilinin bu medeniyet tablosu, bir kez daha alkışları topladı.