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    'nin çıkardığı koleksiyondaki bir toka 4 bin 200 lira!

    Sosyetenin renkli siması , ‘Kapsül” adını verdiği takı koleksiyonunu çıkardı. Bir takı firmasıyla işbirliği yapan Araz’ın 4 bin 200 liraya satışa çıkan tokalarını görenler “bırak saçlar dağınık kalsın” dedi.

    Kim takar seni!

    Santa Farma İlaç Fabrikaları'nın veliahtı olan Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz, sosyal medya fenomenliğinden sonra ticarete de el attı. Instagram'da yaptığı renkli paylaşımlarla yüzleri gülümseten Rachel Hanım, bu kez tasarladığı ürünlerin fiyatlarıyla güldürdü.



    SÖZDE İNDİRİM VAR
    Atasay     ile anlaşan Araz, 'Kapsül' adını verdiği takı koleksiyonunu hazırladı. Önceki gün görücüye çıkan tasarımları görenlerin dudakları uçakladı. Hoşgeldin kampanyası yapan Araz'ın 'Mam' yazılı tokası 4 bin 830 liradan, 4 bin 200 liraya indi.



    Bir başka favori ürünü Cool yazılı tokası ise 3 bin 620 liradan, 2 bin 915 liraya indi.

    ŞEYMA DA DENEMİŞTİ
    Sosyal medyada maruldan, kirazdan ve çikolatadan yaptığı küpelerle fotoğraf paylaşan Araz'ın kiraz tasarımlı küpeleri ise burada bin liradan satılıyor. Yaptığı indirime rağmen uçuk fiyatlarıyla tepki çeken Rachel Araz, sosyal medyada da konuşuldu. Bu arada bir dönem Şeyma Subaşı da aynı firma için tasarımlar yapmış, ancak umduğu ilgiyi görmemişti.



        ŞAKA GERÇEK OLDU
        Marul, kiraz, soğan ve çikolata kullanarak kendisine küpe yapan Rachel Araz, Instagram'da takipçilerini güldürmüştü. Sosyetik güzelin esprili takıları şimdilerde gerçek oldu.

        Twitter;

        Takma kafana toka, kalsın cepte para.

        İki teli bükmüşler, 4 bin liraya satıyorlar.

        Bence bu takıları kimse almaz, kocan da sen üzülme diye sana alır.

        Bırak dağınık kalsın Rachel.

        Gerçekten güldüren tokalar.

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        Haberler Saklambaç Rachel Araz Kiresepi'nin çıkardığı koleksiyondaki bir toka 4 bin 200 lira!