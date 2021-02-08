



Bir başka favori ürünü Cool yazılı tokası ise 3 bin 620 liradan, 2 bin 915 liraya indi.



ŞEYMA DA DENEMİŞTİ

Sosyal medyada maruldan, kirazdan ve çikolatadan yaptığı küpelerle fotoğraf paylaşan Araz'ın kiraz tasarımlı küpeleri ise burada bin liradan satılıyor. Yaptığı indirime rağmen uçuk fiyatlarıyla tepki çeken Rachel Araz, sosyal medyada da konuşuldu. Bu arada bir dönem Şeyma Subaşı da aynı firma için tasarımlar yapmış, ancak umduğu ilgiyi görmemişti.