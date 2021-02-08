Santa Farma İlaç Fabrikaları'nın veliahtı olan Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz, sosyal medya fenomenliğinden sonra ticarete de el attı. Instagram'da yaptığı renkli paylaşımlarla yüzleri gülümseten Rachel Hanım, bu kez tasarladığı ürünlerin fiyatlarıyla güldürdü.
SÖZDE İNDİRİM VAR
Atasay ile anlaşan Araz, 'Kapsül' adını verdiği takı koleksiyonunu hazırladı. Önceki gün görücüye çıkan tasarımları görenlerin dudakları uçakladı. Hoşgeldin kampanyası yapan Araz'ın 'Mam' yazılı tokası 4 bin 830 liradan, 4 bin 200 liraya indi.
Bir başka favori ürünü Cool yazılı tokası ise 3 bin 620 liradan, 2 bin 915 liraya indi.
ŞEYMA DA DENEMİŞTİ
Sosyal medyada maruldan, kirazdan ve çikolatadan yaptığı küpelerle fotoğraf paylaşan Araz'ın kiraz tasarımlı küpeleri ise burada bin liradan satılıyor. Yaptığı indirime rağmen uçuk fiyatlarıyla tepki çeken Rachel Araz, sosyal medyada da konuşuldu. Bu arada bir dönem Şeyma Subaşı da aynı firma için tasarımlar yapmış, ancak umduğu ilgiyi görmemişti.