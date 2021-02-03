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    si ’da kral hayatı yaşıyor: yıllık 123 milyon sterlin kazanıyor

    Yeşil sahaların kralı , 'da inanılmaz bir yaşam tarzı inşa etti. Sadece geçen yıl 123 milyon sterlin kazandığı belirlendi. Bu para ile si'nin 'da bir kral gibi yaşam sürdüğü belirtildi. Lüks malikane, süper araba koleksiyonları, uçak, otel ve yatlarıyla herkesi kıskandırdı. Barselona'daki 5.5 milyon sterlin değerindeki evi muhteşem bir deniz manzarasına sahip.

    Katalonya kralı

    Yeşil sahaların kralı Lionel Messi, Barselona'da inanılmaz bir yaşam tarzı inşa etti.

    Sadece geçen yıl 123 milyon sterlin kazandığı belirlendi.

    Bu para ile Messi'nin Katalonya'da bir kral gibi yaşam sürdüğü belirtildi.

        Lüks malikane, süper araba koleksiyonları, uçak, otel ve yatlarıyla herkesi kıskandırdı.

        Barselona'daki 5.5 milyon sterlin değerindeki evi muhteşem bir deniz manzarasına sahip.

        UÇAK ARABA YAT-KAT
        Messi'nin 4 yıldızlı Hotel MiM Sitges'i denize sadece 100 metre uzaklıkta...

            Değeri 26 milyon sterlin.

            Messi, 2009'dan beri bu alanı kendi eğitim alanı haline getirdi.

            Burası, aynı zamanda basketbol, futbol ve hentbol dahil olmak üzere diğer spor dalları için de ideal bir alan...
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            Haberler Saklambaç Messi Katalonya’da kral hayatı yaşıyor: Messi yıllık 123 milyon sterlin kazanıyor