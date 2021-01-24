Genç ve başarılı oyuncu Sera Kutlubey, Hercai'nin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Kutlubey, dizide Azra karakterini canlandıracak. Azra'nın kimleri, nasıl etkileyeceği ise sosyal medyada merak konusu oldu. Hercai, yeni bölüm bu akşam 20.00'de atv'de.
HEM GEZDİ HEM DENETLEDİ
Sabri Sarıoğlu, önceki gün eşi Yağmur Hanım, kızları Sare ve 4 aylık çocuğu Saran ile Bebek'teydi. Eski futbolcu, Bebek'teki gözlük mağazasını de kontrol etti.
GÜZEL TAVSİYE
Hande Erçel, Signal White Now serisinin yeni reklamında boy gösterdi. Güzel oyuncu, "Bir kadının en önemli güzellik sırrı, bence özgüvenli gülüşü" diyerek beyaz dişlerin önemini vurguladı.