Genç ve başarılı oyuncu Sera Kutlubey, Hercai'nin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Kutlubey, dizide Azra karakterini canlandıracak. Azra'nın kimleri, nasıl etkileyeceği ise sosyal medyada merak konusu oldu. Hercai, yeni bölüm bu akşam 20.00'de atv'de.