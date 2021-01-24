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    Hercai’nin oyuncu kadrosuna dahil oldu

    Genç ve başarılı oyuncu , Hercai’nin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Kutlubey, dizide karakterini canlandıracak. Azra'nın kimleri, nasıl etkileyeceği ise sosyal medyada merak konusu oldu. Hercai, yeni bölüm bu akşam 20.00'de atv'de. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için derlediği 24 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Sera Kutlubey, Hercai’nin oyuncu kadrosuna dahil oldu

    Genç ve başarılı oyuncu Sera Kutlubey, Hercai'nin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Kutlubey, dizide Azra karakterini canlandıracak. Azra'nın kimleri, nasıl etkileyeceği ise sosyal medyada merak konusu oldu. Hercai, yeni bölüm bu akşam 20.00'de atv'de.

    HEM GEZDİ HEM DENETLEDİ
    Sabri Sarıoğlu, önceki gün eşi Yağmur Hanım, kızları Sare ve 4 aylık çocuğu Saran ile Bebek'teydi. Eski futbolcu, Bebek'teki gözlük mağazasını de kontrol etti.

    GÜZEL TAVSİYE
    Hande Erçel, Signal White Now serisinin yeni reklamında boy gösterdi. Güzel oyuncu, "Bir kadının en önemli güzellik sırrı, bence özgüvenli gülüşü" diyerek beyaz dişlerin önemini vurguladı.

        BODRUM KEYFİ
        İkinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Tanem Sivar, Bodrum'daki mandalina bahçesinde verdiği pozla "Bir başka Bodrum" dedirtti.

        KAR BEYAZ EDA
        Eda Taşpınar'ın 'doğallık inadı' sürüyor. Saçlarını hiç boyatmayan 40 yaşındaki ikoncanın önceki gün verdiği bu pozda saçlarına düşen beyazlar iyice ortaya çıktı. Eda Taşpınar'ın bu hali, "Kar beyaz Eda" dedirtti.

        SEREN KENDİNE GELİYOR
        "Kilo alamazsam yaza çıkamam" açıklamasıyla herkesi endişelendiren Seren Serengil, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Gördüğü tedavinin işe yaradığını söyleyen 49 yaşındaki şarkıcı, "Üç kilo aldım. Tedavim olumlu ilerliyor" sözüyle sevindirdi.

            SİNAN YANIYOR
            Büyük aşkı Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenmeye hazırlanan Sinan Akçıl, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Şortla gezerek şaşırtan müzisyen, güzel oyuncuya aşkını haykırdı: "Adeta aşk ateşinden yanıyorum diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor."

            YAHŞİ BATI KEYFİ
            Pandemi başından beri Bodrum'da olan Ece Vahapoğlu, önceki gün Yahşi Batı At Çiftliği'ni ziyaret etti. Binicilik tutkusunu minik oğlu Efe'ye de aşılayan Vahapoğlu, paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi.

            SOĞUK VIZ GELDİ
            Kısa süre önce Mehmet Cemil ile nikah masasına oturan Begüm Birgören, önceki gün eşiyle bu pozunu paylaştı. Soğuk havaya rağmen yüzlerinden mutlulukları okunan ünlü çifte, "Maşallah" yorumları yağdı.

                ÇİRKİN OL KIZIM!
                Emre Yetkin,                 oyuncu eşi Burcu Biricik'le bu pozunu "Bazen Rock&Roll" diyerek paylaştı. Güzel oyuncudan şu esprili yanıt geldi: "Rock&roll'dan ziyade bana 'Çirkin ol kızım' demiş gibiler ama olsun."

                ADIMI KULLANMA
                Merve Boluğur ile Işın Karaca kavgası sürüyor. Şarkıcılığa adım atan güzel oyuncu, sesini eleştiren Karaca'ya verdiği şu yanıtla kavganın fitilini iyice ateşledi: "Sesimin, fiziğimin sahibi Allah. Kula hesap vermiyorum. Söylemediğim şeyler konusunda iftira atmayın. Böyle gündemlerde yer almıyorum. Adımı kullanmayın."

                AYAKLI VİTRİN MANKENI!
                Her fırsatta marka düşkünü olduğunu dile getiren Demet Akalın, sözlerinin arkasında durdu. Önceki gün İstinyePark'ı gezen popçu, Versace eşofmanları ve Dolce Gabbana ayakkabılarıyla dikkat çekti.

                    ŞAPKADAN GÜZELLİK ÇIKTI
                    Özgü Kaya, önceki gün bu karesini paylaştı. Ünlü oyuncunun şapkasıyla verdiği kareye hayranlarından "Bu ne güzellik!" yorumu yağdı.

                    MÜZİĞE İLK ADIM
                    Oyuncu Derya Şen, Dark'n Dark müzik logosu altında "Zulmet" isimli şarkısıyla müzik dünyasına ilk adımını attı. Klibinde kadına şiddet konusunu işleyen Şen'in çalışması beğeni topladı.
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