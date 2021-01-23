



Dizi; Tüm Kişiler'de %12,04 izlenme oranı ve %24,61 izlenme payı, AB'de %9,33 izlenme oranı ve %20,72 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,70 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova, sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasındaydı.