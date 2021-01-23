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    Zirvenin tek sahibi! dizisi milyonları ekranlara kilitledi

    , önceki akşam da milyonları yine ’ye kilitledi. Sevilen dizi, bir kez daha reytinglerin zirvesine yerleşti. Bir Zamanlar , sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasındaydı.

    Zirvenin tek sahibi

    Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, gelenek bozmadı. Sevilen dizi; tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.



    Dizi; Tüm Kişiler'de %12,04 izlenme oranı ve %24,61 izlenme payı, AB'de %9,33 izlenme oranı ve %20,72 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,70 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova, sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasındaydı.



    Dizi, Çukurova'da yaşanan yeni gelişmelerle son bölümüyle de seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

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    Haberler Saklambaç Zirvenin tek sahibi! Bir Zamanlar Çukurova dizisi milyonları ekranlara kilitledi