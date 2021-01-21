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    'nın aşkı için taklitçi yorumları! üzerinden gönderme yaptılar

    Saçından kıyafetine kadar her şeyiyle ’yı taklit eden , alay konusu oldu. Şimdi de gibi psikoloji eğitimi almayan başlayan 'nın nişanlısı, "Kopyacı Nazlı" yorumları yaptırdı.

    Kopyacı Nazlı

    Ne yapıp edip Hacı Sabancı'nın kalbini çalmayı başaran Nazlı Kayı'nın hedefinde şimdi de Pınar Sabancı var.

    Neslihan- Yalçın Sabancı çiftinin oğulları İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Hanım'ın tarzını taklit eden Kayı, Pınar Sabancı gibi psikoloji eğitimi almaya başladı.

    Türkiye'deki özel bir üniversitede psikoloji okuyan Nazlı Kayı, Oxford Üniversitesi'ne kabul edilen Pınar Sabancı'nın ayak izlerini takip ediyor.

    Ancak sosyal medyada "Nazlı'nın Pınar Sabancı olması için daha 40 fırın ekmek yemesi lazım" yorumları yapılıyor.

    Profesyonel bir binici olan ve gösterişten uzak bir hayat süren Pınar Sabancı, kalitesi ve eğitimiyle sosyetenin en takdir edilen isimlerinden.
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    Haberler Saklambaç Hacı Sabancı'nın aşkı Nazlı Kayı için taklitçi yorumları! Pınar Sabancı üzerinden gönderme yaptılar