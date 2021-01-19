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    önceki gün yine iş başındaydı

    , önceki gün birçok kişinin aksine kar keyfi yerine sokak hayvanları için dışarıya çıktı. Can dostlarımıza yuvalar yapan güzel oyuncu, bir caninin barınakları yıktığını görünce küplere bindi.

    Can feda!

    Hayvan sevgisiyle bilinen , önceki gün yine iş başındaydı.

    Güzel oyuncu, birçok ünlü ismin aksine karın keyfini sürmek yerine sokak hayvanları için kendini dışarıya attı. Eda Ece, yakın dostlarıyla beraber sokak hayvanları için karton ve ahşaptan yuvalar yaptı.

    Ancak bir süre sonra hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

    Bir cani, Eda Ece'nin yaptığı yuvaları ayaklarıyla parçalayıp mamaları da dağıttı. Bu can düşmanıyla kavgaya tutaşan Ece, sokaktaki dostlarımız için yaptığı yuvaların bir kısmını kurtarmayı başardı.

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    Haberler Saklambaç Eda Ece önceki gün yine iş başındaydı