AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Selin Demiratar, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Geçtiğimiz yaz Mehmet Ali Çebi ile gizlice evlenen Demiratar, "Abim çok ağır Covid geçirdi. Biz de çok tedbirliyiz. Aşı olacağız. Herkes mutlaka yaptırmalı" dedi. Aydın HAMZA