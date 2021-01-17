ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, önceki gün eşi Buğra Toplusoy ve kızı Talia ile deniz havası aldı. Kızını, eşi Buğra Bey'e taşıtan güzel oyuncu, "Ana kucağı değilmiydi?" esprisi yaptı.
SUSKUN BURCU
Güzel oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Sinan Akçıl'la ayrı evde yaşamak şartıyla barıştığı iddia edilen Kıratlı, sorulara gülerek suskun kalmayı tercih etti.
YASAK ÖNCESİ GEZİNTİ
Oyuncu Kaan Taşaner, hafta sonu yasakları başlamadan soluğu sahil hattında aldı. Sevgilisiyle el ele yürüyüş yapan oyuncu, "İlişkimiz yeni ve çok güzel gidiyor" dedi. Doğan SAVAŞ
ZEHRA BULUŞMASI
Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün 23 yaşına bastı. Doğum günü partisinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Zehra'nın; annesi, babası ve kardeşi Hüseyin ile verdiği bu poza beğeni yağdı. Avşar, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafın altına "Gururum" notu düştü.
DOSTLARINI KIRMADI
Ünlü sanatçı Nükhet Duru, bu karesine "Arkadaşlarımı kırmayıp yürüyüşe çıktım" notu düştü.
EFSANE SELFİE
Yeşilçam'ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu, bu pozunu "Herkese iyi bir hafta sonu" notuyla paylaştı. 66 yaşındaki oyuncuya beğeni yağdı.
DİLEK TUTTU
Ebru Şallı, sürprizlere doymuyor... Eşi Uğur Akkuş'la Meksika'da 44. yaş gününü kutlayan eski manken, pastasının mumlarını üflemeden önce böyle dilek tuttu.
KIŞ GÜZELİ
Bir yıldır aşk yaşadığı işadamı Kaan Demirağ ile geçtiğimiz günlerde nişanlanan Aslışah Alkoçlar, hafta sonunda soluğu Uludağ'da aldı. İstanbul'da herkes kar beklerken, beyaz cennette nispet pozları veren Alkoçlar'a "Kış güzeli" yorumları yapıldı.
KAR BEKLERKEN GÜNEŞLENDİ
Derya Uluğ, önceki gün karlar üzerinde oynamayı hayal ederken kendini güneşlenirken buldu. Evinin bahçesinde güneşlenen şarkıcı, "Bu fırsatı değerlendireyim derken hasta olma yolunda ilk adımı attım" diyerek güldürdü.
UTANGAÇ ÜZÜM
Alperen Duymaz, önceki gün sevimli köpeği Üzüm'le sosyal medyayı renklendirdi. Yakışıklı oyuncu objektife gülümserken, köpeğinin o sırada kafasını çevirmesi "Utangaç Üzüm" espirisi yaptırdı.
ZİRVEDE ÖN BALAYI
Geçirdıği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, aşk tatiline çıktı. Güzel sunucu, evlilik teklifi aldığı Mustafa Tohma ile Palandöken'de ön balayı yaptı.
AŞI ÇAĞRISI YAPTI
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Selin Demiratar, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Geçtiğimiz yaz Mehmet Ali Çebi ile gizlice evlenen Demiratar, "Abim çok ağır Covid geçirdi. Biz de çok tedbirliyiz. Aşı olacağız. Herkes mutlaka yaptırmalı" dedi. Aydın HAMZA
36 BEDEN ECE!
Manken ve şarkıcı Ece Gürsel, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Renkli spor giyimi ile dikkat çeken Gürsel, 'Vur Kalbimden' adını verdiği tekli çalışmasının klip çekimi için 36 bedene düştüğünü söyledi. Doğan SAVAŞ
BAKIMLI SABRİ
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Kuaförden çıkan Sabri, "Bakımlı olmak lazım" dedi.
NERO'YU KANDIRDI
Gizem Kayalı, bu pozlarıyla Instagram'a renk kattı. Çilek yiyen ünlü model, "Tam Nero'yla paylaşacaktım ki, bencillik yaptım" diyerek sevimli dostunu kandırdı.
MİNİKLERE DEV DESTEK
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, kalbinin güzelliğini de ortaya koydu. Şahin, yardım projesi için kolları sıvadı. Oyuncu, yaptığı paylaşımla "İlk ve ortaokul seviyesinde hikaye kitapları topluyoruz" diye seslendi.
Şahin'in hayranları vakit kaybetmeden harekete geçti. Okumak isteyen minikler için birçok ilden destek gelirken Şahin'e takipçileri, "Minikleri sevindiren dev kalp" yorumları yaptı.
ALIŞVERİŞ YARDIMI
Birce Akalay, önceki gün Etiler Akmerkez'de marketten çıkarken görüntülendi. Güzel oyuncuya alışverişte yardımcısı eşlik etti. Doğan SAVAŞ