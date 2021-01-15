Atv'nin kahramanlık hikayesi Akıncı, 3. bölümündeki dans sahnesiyle çok konuşulacak.
Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakteri ile Yıldıray Şahinler'in hayat verdiği Cevdet karakteri izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Babası Cevdet'in sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesi ortaya çıkacak.
Baba-kızın konuşmadan da çok şey anlattığı tango sahnesi aralarındaki gerginliği de ekrana yansıtacak.
DERS ALDILAR
Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler, dans sahneleri için özel tango dersi aldı. Sahne öncesinde sıkı çalışan ikili, kısa sürede figürleri öğrenerek başarılı bir çekime imza attı.