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    'nin kahramanlık hikayesi Akıncı 3. ölümündeki dans sahnesiyle çok konuşulacak

    Akıncı’nın u akşamki bölümünde ve ’in yaptığı tango, çok konuşulacak. Baba-kızın konuşmadan çok şey anlattığı dans sahnesi, aralarındaki gerginliği de ekrana yansıtacak.

    Konuşan tango

    Atv'nin kahramanlık hikayesi Akıncı, 3. bölümündeki dans sahnesiyle çok konuşulacak.

    Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakteri ile Yıldıray Şahinler'in hayat verdiği Cevdet karakteri izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

    Babası Cevdet'in sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesi ortaya çıkacak.

    Baba-kızın konuşmadan da çok şey anlattığı tango sahnesi aralarındaki gerginliği de ekrana yansıtacak.

    DERS ALDILAR


    Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler, dans sahneleri için özel tango dersi aldı. Sahne öncesinde sıkı çalışan ikili, kısa sürede figürleri öğrenerek başarılı bir çekime imza attı.
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    Haberler Saklambaç Atv'nin kahramanlık hikayesi Akıncı 3. bölümündeki dans sahnesiyle çok konuşulacak