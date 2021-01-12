Henüz ikinci bölümü ekrana gelmesine rağmen geniş hayran kitlesine sahip olan Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız, rolü için kampa girdi.
Ünlü oyuncu, "Şimdiye dek hiç bu kadar disiplin yolculuğuna girmemiştim" diyerek rolüne titizlikle hazırlandığını söyledi.
Setten arta kalan tüm vaktini spor yaparak geçiren Şükrü Özyıldız, seyircinin de kalbini fethetti.
Ünlü oyuncuya, Türkiye'nin her yerinden el emeği hediyeler ile organik ürünler yağıyor.
Özyıldız, Bodrum'dan gönderilen susamlı ve çetimekli inciri de afiyetle yedi.