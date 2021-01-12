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    ’nin yeni dizisi Akıncı’da süper kahramanı oynayan 'dan sıkı çalışma

    ’nin yeni dizisi Akıncı’da süper kahramanı oynayan , rolü için yoğun bakıma girdi. Oyuncu, spor yapıp özel besleniyor. 32 yaşındaki Özyıldız, setten kalan tüm vaktini spor yaparak geçiriyor. Özyıldız önceki gün de özel antrenör eşliğinde ağırlık çalıştı. Özyıldız, 'dan gönderilen susamlı ve çetimekli inciri de afiyetle yedi.

    Akıncı kampı

    Henüz ikinci bölümü ekrana gelmesine rağmen geniş hayran kitlesine sahip olan Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız, rolü için kampa girdi.

    Ünlü oyuncu, "Şimdiye dek hiç bu kadar disiplin yolculuğuna girmemiştim" diyerek rolüne titizlikle hazırlandığını söyledi.

    Setten arta kalan tüm vaktini spor yaparak geçiren Şükrü Özyıldız, seyircinin de kalbini fethetti.

    Ünlü oyuncuya, Türkiye'nin her yerinden el emeği hediyeler ile organik ürünler yağıyor.

    Özyıldız, Bodrum'dan gönderilen susamlı ve çetimekli inciri de afiyetle yedi.
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    Haberler Saklambaç Atv’nin yeni dizisi Akıncı’da süper kahramanı oynayan Şükrü Özyıldız'dan sıkı çalışma