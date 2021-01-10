Alkoçlar, darıldığı Şeyma Subaşı ile Kayı'nın görüşmesine kızıp dostluğu bitirdi. Artık düşman olan sosyetik güzeller, kısa süre arayla nişanlandı. Herkes iki töreni kıyaslerken; her detayın kusursuzca hazırlandığı Aslışah Alkoçlar'ın töreni açık ara farkla öne çıktı.