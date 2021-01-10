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    ile kısa süre arayla nişanlandı! Sosyetede son moda rekabet

    Bir zamanların en yakın dostu, şimdinin ise iki düşmanı ile , kısa süre arayla nişanlandı. Kayı, şıklık rekabetinde kaybeden taraf olunca iddiaya göre küplere bindi.

    Aslı şah Nazlı mat

    Aslışah Alkoçlar ile Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı, bir dönem en yakın arkadaştı.

    Alkoçlar, darıldığı Şeyma Subaşı ile Kayı'nın görüşmesine kızıp dostluğu bitirdi. Artık düşman olan sosyetik güzeller, kısa süre arayla nişanlandı. Herkes iki töreni kıyaslerken; her detayın kusursuzca hazırlandığı Aslışah Alkoçlar'ın töreni açık ara farkla öne çıktı.

    Alkoçlar'ın Özgür Masur imzalı kıyafeti de Kayı'nın nişanda giydiği David Koma elbisesinden çok daha şık bulundu.

    EVLİLİĞE İLK ADIM


    Alkoçlar, 2020 Nisan'dan beri aşk yaşadığı iş insanı Kaan Demirağ ile önceki akşam şık bir törenle nişanlandı.
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    Haberler Saklambaç Nazlı Kayı ile Aslışah Alkoçlar kısa süre arayla nişanlandı! Sosyetede son moda rekabet