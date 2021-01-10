SEVGİLİSİNİ DÜŞÜNÜYOR



Dedikodulara göreyse; adı sürekli İlker Kaleli ile yan yana yazılan Terzioğlu, bu durumdan sıkıldığı için teklife olumsuz bakıyor. Bir diğer dedikodu ise güzel oyuncunun Kaleli ile aynı projede yer alması halinde şimdiki aşkı Umut Duygu'nun rahatsız olabileceğini düşünerek teklif üzerinde düşünmesi...