Beraberlikleri bitse bile hayranlarının halen birbirine çok yakıştırdığı Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'den yeni haber var.
İkilinin hafızalara kazındığı Poyraz Karayel dizisinin bir dönem yönetmenliğini yapan Çağrı Vila Lostuvalı, yeni film projesi için Terzioğlu ile Kaleli'ye teklif götürdü.
Kaleli, senaryosunu çok beğendiği ve festival tadında bulduğu teklife sıcak baktı. Burçin Terzioğlu ise eski aşkıyla yeniden bir araya gelip iki sevgiliyi canlandırma konusunda henüz net kararını vermedi.
Şu anda bir dizi projesinde yer alan güzel oyuncu, bunu gerekçe göstererek karar verme konusunda süre istedi.
SEVGİLİSİNİ DÜŞÜNÜYOR
Dedikodulara göreyse; adı sürekli İlker Kaleli ile yan yana yazılan Terzioğlu, bu durumdan sıkıldığı için teklife olumsuz bakıyor. Bir diğer dedikodu ise güzel oyuncunun Kaleli ile aynı projede yer alması halinde şimdiki aşkı Umut Duygu'nun rahatsız olabileceğini düşünerek teklif üzerinde düşünmesi...