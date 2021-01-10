Türkiye'nin kanalı atv'nin yeni dizisi Akıncı, önceki akşam yayınlanan 2. bölümüyle milyonlara duygu seli yaşattı. Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Milli ve süper kahraman Akıncı, Elektrik-Elektronik ve Tarih Bölümü'nden mezun olunca diplomasını alarak şehit olan babasının mezarına ziyarete gitti.

Akıncı, "Baba artık rüyalarıma bile girmiyorsun. Özlemedin mi beni?" diye sordu ve izleyenleri ağlattı.

Sosyal medyayı sallayan bu sahne herkesi gözyaşlarına boğdu.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.