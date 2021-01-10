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    ’nin sevilen dizisi Akıncı ikinci ölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Akıncı'da milyonları ağlatan o sahne

    'nin kanalı ’nin yeni dizisi Akıncı, önceki akşam yayınlanan 2. ölümüyle milyonlara duygu seli yaşattı. ’ın canlandırdığı Milli ve süper kahraman Akıncı, Elektrik-Elektronik ve Tarih Bölümü’nden mezun olunca diplomasını alarak şehit olan babasının mezarına ziyarete gitti.

    'nin kanalı 'nin yeni dizisi Akıncı, önceki akşam yayınlanan 2. ölümüyle milyonlara duygu seli yaşattı. 'ın canlandırdığı Milli ve süper kahraman Akıncı, Elektrik-Elektronik ve Tarih Bölümü'nden mezun olunca diplomasını alarak şehit olan babasının mezarına ziyarete gitti.

    Akıncı, "Baba artık rüyalarıma bile girmiyorsun. Özlemedin mi beni?" diye sordu ve izleyenleri ağlattı.

    Sosyal medyayı sallayan bu sahne herkesi gözyaşlarına boğdu.

    Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

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    Haberler Saklambaç Atv’nin sevilen dizisi Akıncı ikinci bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Akıncı'da milyonları ağlatan o sahne