Dünyanın en gözde çiftlerinden George ile Amal Clooney hakkındaki bir haber, gündem yarattı.
Life&Style dergisinin kapağına taşıdığı iddiaya göre 2014'ten beri evli olan ve ikiz çocukları bulunan çift, bu kez kesin bir kararla evliliklerini bitirme kararı aldı.
Habere göre kriz, Amal Clooney'nin "Çocuklarım İngiltere'de eğitim alsın" ısrarıyla patladı.
Ünlü aktör ise ikizlerinin ABD'deki bir okula gitmesinde ısrar etti.
Bir süredir araları açık olan ikilinin boşanırken toplam 1 milyar dolarlık servetlerini nasıl paylaştıracağı ise merak konusu.