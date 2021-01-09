Servetlik yadigar! Şeyma Subaşı, yine şovunu yaptı

Şeyma Subaşı, yine şovunu yaptı. Subaşı, şimdi de eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisine evliyken aldığı 384 bin TL'lik saat, 277 bin TL'lik yüzük ve 5.870 TL'lik elbiseyle havasını attı.
Genç kadının üzerindekilerin pahalılığı, espri konusu oldu. Subaşı, "Üzerinde bir ev fiyatıyla dolaşıyor" dedirtti...
Subaşı, Mısırlı yeni sevgilisiyle gününü gün ediyor...
SAAT 384 BİN TL
Şeyma Subaşı'nın saati, mütevazı bir daire parasında.
ELBİSE 5.870 TL
YÜZÜK 277 BIN TL
Subaşı, Cartier marka yüzüğünü yıllardır takıyor.
Genç kadının üzerindekilerin pahalılığı, espri konusu oldu. Subaşı, "Üzerinde bir ev fiyatıyla dolaşıyor" dedirtti...
Subaşı, Mısırlı yeni sevgilisiyle gününü gün ediyor...
SAAT 384 BİN TL
Şeyma Subaşı'nın saati, mütevazı bir daire parasında.
ELBİSE 5.870 TL
YÜZÜK 277 BIN TL
Subaşı, Cartier marka yüzüğünü yıllardır takıyor.