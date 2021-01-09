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    Servetlik yadigar! Şeyma Subaşı, yine şovunu yaptı

    Şeyma Subaşı, yine şovunu yaptı. Subaşı, şimdi de eski eşi 'nın kendisine evliyken aldığı 384 bin TL'lik saat, 277 bin TL'lik yüzük ve 5.870 TL'lik elbiseyle havasını attı.

    Servetlik yadigar
    , yine şovunu yaptı. Subaşı, şimdi de eski eşi 'nın kendisine evliyken aldığı 384 bin TL'lik saat, 277 bin TL'lik yüzük ve 5.870 TL'lik elbiseyle havasını attı.

    Genç kadının üzerindekilerin pahalılığı, espri konusu oldu. Subaşı, "Üzerinde bir ev fiyatıyla dolaşıyor" dedirtti...


    Subaşı, lı yeni sevgilisiyle gününü gün ediyor...




    SAAT 384 BİN TL
    Şeyma Subaşı'nın saati, mütevazı bir daire parasında.

    ELBİSE 5.870 TL

    YÜZÜK 277 BIN TL
    Subaşı, marka yüzüğünü yıllardır takıyor.
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    Haberler Saklambaç Servetlik yadigar! Şeyma Subaşı, yine şovunu yaptı