Bir Zamanlar Çukurova; yine zirvedeydi. atv'nin sevilen dizisi, Tüm Kişiler'de %12,74 izlenme oranı ve %26,55 izlenme payı, AB'de %8,30 izlenme oranı ve %19,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,29 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci olmayı başardı.
ATV'nin başarılı dizisi; bir kez daha Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olarak reyting şampiyonluğunu sürdürdü...
Yılmaz'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Diziye Ümit karakteriyle katılan Hande Soral da beğeni topladı.
YENİ BİR ÖDÜL DAHA
Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından verilen ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. atv Türkiye çapında 2019 yılında, en çok ihracat yapan şirketler arasında, "Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri Sektörü" ikincisi oldu!
ATV'nin başarılı dizisi; bir kez daha Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olarak reyting şampiyonluğunu sürdürdü...
Yılmaz'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Diziye Ümit karakteriyle katılan Hande Soral da beğeni topladı.
YENİ BİR ÖDÜL DAHA
Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından verilen ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. atv Türkiye çapında 2019 yılında, en çok ihracat yapan şirketler arasında, "Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri Sektörü" ikincisi oldu!