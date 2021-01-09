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    zirvedeki yerini bırakmadı

    'nin sevilen dizisi, zirvedeki yerini bırakmadı. Dizi, de %12,74 izlenme oranı ve %26,55 izlenme payı, 'de %8,30 izlenme oranı ve %19,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,29 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci olmayı başardı.

    Zirvenin değişmezi
    ; yine zirvedeydi. 'nin sevilen dizisi, 'de %12,74 izlenme oranı ve %26,55 izlenme payı, 'de %8,30 izlenme oranı ve %19,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,29 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci olmayı başardı.

    ATV'nin başarılı dizisi; bir kez daha Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olarak reyting şampiyonluğunu sürdürdü...



    Yılmaz'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Diziye karakteriyle katılan da beğeni topladı.

    YENİ BİR ÖDÜL DAHA
    tarafından verilen ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. atv çapında 2019 yılında, en çok ihracat yapan şirketler arasında, "Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri Sektörü" ikincisi oldu!
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    Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova zirvedeki yerini bırakmadı