Rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde şöhreti sınırları aşan Engin Altan Düzyatan, bu sayede milyonlarca dolarlık anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmaların sonuncusu Pakistan'da yapıldı.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay Pakistanlı işadamı Mian Kashif Zameer ile bir giyim markası için reklam anlaşması imzaladı.

Ancak Zameer, 17 Aralık'ta dolandırıcılık ve tehdit nedeniyle tutuklandı. Bu olayın ardından Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı 1 milyon dolarlık reklam da iptal edildi.

Pakistan basınına konuşan Kashif de iptali doğruladı ve 1 milyon dolar yani yaklaşık 7 milyon 430 bin TL'nin yarısının oyuncuya peşin ödendiğini açıkladı.