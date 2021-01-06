Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’ın reklam anlaşması yaptığı lı işadamı tutuklandı

    ’ın reklam anlaşması yaptığı lı işadamı, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Olay sonrası anlaşma iptal edilince ünlü oyuncu, 1 milyon dolardan oldu.

    1 milyon dolar yan yattı

    Rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde şöhreti sınırları aşan Engin Altan Düzyatan, bu sayede milyonlarca dolarlık anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmaların sonuncusu Pakistan'da yapıldı.

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay lı işadamı Mian Kashif Zameer ile bir giyim markası için reklam anlaşması imzaladı.

    Ancak Zameer, 17 Aralık'ta dolandırıcılık ve tehdit nedeniyle tutuklandı. Bu olayın ardından 'ın rol alacağı 1 milyon dolarlık reklam da iptal edildi.

    Pakistan basınına konuşan Kashif de iptali doğruladı ve 1 milyon dolar yani yaklaşık 7 milyon 430 bin TL'nin yarısının oyuncuya peşin ödendiğini açıkladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Engin Altan Düzyatan’ın reklam anlaşması yaptığı Pakistanlı işadamı tutuklandı