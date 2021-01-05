Oğuz Kağan ve diğer Türk kağanlarından emanet, Büyük Türk hakanlığının yeniden doğması için kritik öneme sahip bu belgeler, yeni bölümde Bamsı Bey tarafından Osman Bey'e teslim edilecek.

Osman Bey'in belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacağı bilgisi, bu akşamki bölümde yanıt bulacak.