İkinci sezonunda da büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın yarın akşam saat 20:00'de atv'de ekrana gelecek 41'inci bölümü nefes kesecek.
Osman Bey, Türk kağanlarından Kayı beylerine gelen emanetlerin saklandığı Kozmik Oda'nın kapılarını açacak!
Oğuz Kağan ve diğer Türk kağanlarından emanet, Büyük Türk hakanlığının yeniden doğması için kritik öneme sahip bu belgeler, yeni bölümde Bamsı Bey tarafından Osman Bey'e teslim edilecek.
Osman Bey'in belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacağı bilgisi, bu akşamki bölümde yanıt bulacak.