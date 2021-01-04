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    'ın tuttuğu 2. kiralık katil de sevgilisi çıktı!

    'ın için tuttuğu 2. kiralık katil de sevgilisi çıktı... Yağmur Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Aşık’ı öldürmek için plan yaptı. İki tetikçiye de gönlünü kaptırdı...

    Tetikçiye aşık
    Boşanma davaları devam eden - çiftinin yaşadığı skandallar bitmek bilmiyor.

    Eski futbolcu , eşinin kendisini gönül ilişkisi yaşadığı 'a öldürtmek için istediğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Daha sonra ise adında ikinci tetikçi tutulduğunu iddia etmişti. Gözaltına alınan Aşık ve aile dostu olduğunu söylediği Şenürek, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Yağmur Aşık ve Baycan Şenürek'in sevgili oldukları ortaya çıktı.

    Genç kadın, Şenürek'le yeni yıl kutlamalarına ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.



    Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisinden hamile kaldığını iddia etmişti.



    Yağmur Aşık, sevgilisi Baycan Şenürek'le yeni yıl kutlamalarına ait fotoğraflar paylaştı.
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    Haberler Saklambaç Yağmur Aşık'ın tuttuğu 2. kiralık katil de sevgilisi çıktı!