Boşanma davaları devam eden Emre-Yağmur aşık çiftinin yaşadığı skandallar bitmek bilmiyor.
Eski futbolcu Emre Aşık, eşinin kendisini gönül ilişkisi yaşadığı Erdi Sungur'a öldürtmek için istediğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Daha sonra ise Baycan Şenürek adında ikinci tetikçi tutulduğunu iddia etmişti. Gözaltına alınan Aşık ve aile dostu olduğunu söylediği Şenürek, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Yağmur Aşık ve Baycan Şenürek'in sevgili oldukları ortaya çıktı.
Genç kadın, Şenürek'le yeni yıl kutlamalarına ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisinden hamile kaldığını iddia etmişti.
Yağmur Aşık, sevgilisi Baycan Şenürek'le yeni yıl kutlamalarına ait fotoğraflar paylaştı.
Eski futbolcu Emre Aşık, eşinin kendisini gönül ilişkisi yaşadığı Erdi Sungur'a öldürtmek için istediğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Daha sonra ise Baycan Şenürek adında ikinci tetikçi tutulduğunu iddia etmişti. Gözaltına alınan Aşık ve aile dostu olduğunu söylediği Şenürek, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Yağmur Aşık ve Baycan Şenürek'in sevgili oldukları ortaya çıktı.
Genç kadın, Şenürek'le yeni yıl kutlamalarına ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisinden hamile kaldığını iddia etmişti.
Yağmur Aşık, sevgilisi Baycan Şenürek'le yeni yıl kutlamalarına ait fotoğraflar paylaştı.