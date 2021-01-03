Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle işini kaybetti. Eski eş Benan Kocadereli ise iş dünyasında büyük bir başarı elde etti. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Erken ile dalga geçti.
Ekranlarda ahlak bekçiliği yapan Ece Erken, Mart ayında evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşamaya başladı. Bununla da kalmayan Erken, bir gece yarısı Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Hanım'a ait araçları parçaladı.
Erken, Haziran ayında ise ikilinin tek celsede boşanmasını sağladı. Mahkeme kararını sevgilisiyle Bodrum tatilinde kutlayan Erken, skandal pozlara imza attı.
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta ise yollarını ayırdı.
Kirli hikayenin temiz yüzü Benan Kocadereli de zor günleri atlattı. Benan Hanım, boşanma davasından hemen sonra mutfak gereçleri satan bir şirket kurup, işine odaklandı.
Şirket, kısa sürede büyük bir ivme kazandı. Ece Erken de avukat aşkıyla yolları ayırınca Kocadereli'ye, "Adalet yerini buldu" mesajları yağdı.