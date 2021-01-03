Bu olaydan sonra toplumun birçok kesiminden destek alan Bulutsuz, önceki gün Bebek'teydi. Gazetecileri görünce panik yapan Bulutsuz, koşarak kaçmayı denedi. Bulutsuz, "Konuşmayacağım. Bu sorduğunuz sorular benim için iyi olmuyor. Bana iyilik yapmıyorsunuz" dedi.