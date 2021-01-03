Eski aşkı Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz, sokağa çıkma yasağında Bebek'te görüntülendi. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Bulutsuz, "Konuşmayacağım. Benim için iyi olmuyor" dedi.
Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, birkaç ay önce sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia etti. Bulutsuz, konuyla ilgili "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım" dedi. İkili, uzlaşmayı kabul etmedi. Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istendi.
Bu olaydan sonra toplumun birçok kesiminden destek alan Bulutsuz, önceki gün Bebek'teydi. Gazetecileri görünce panik yapan Bulutsuz, koşarak kaçmayı denedi. Bulutsuz, "Konuşmayacağım. Bu sorduğunuz sorular benim için iyi olmuyor. Bana iyilik yapmıyorsunuz" dedi.
GAZETECİLERE SALDIRDILAR
Bulutsuz'un erkek arkadaşları, objektiflere vurarak muhabirlerin görüntü almasını engelledi.