Atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın ilk bölümü Cuma akşamı yayınlandı.
Heyecan dolu sahneler izleyiciden tam not aldı.
Proje tasarımını ve senaryosunu Hakan Kandal'ın, yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği dizinin, başrollerini ise Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi paylaşıyor.
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı dizisi, ilk bölümüyle Cuma akşamı ekran yolculuğuna başladı.
7'den 70'e her yaş grubundan hayranları oluşan Akıncı, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. atv ekranlarında yayınlanan dizi, hikaye kurgusu, karakterleri, İstanbul görüntüleri ve aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı.
Akıncı'nın 1. bölüm etiketi #Akıncı Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, 1. sıraya kadar çıktı.
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Akıncı, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın zorlu mücadelesini yeni bölümlerinde izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.
Akıncı'da; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi güçlü isimler yer alıyor.
FATİH'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ
Akıncı, ilk bölümde Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Akıncı'nın, "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..." sözleri sosyal medyaya damga vurdu.