Sibel Can ve Ebru Gündeş, 2021 yılı için şimdiden konser anlaşması yaptı. Antalya'daki bir otelde 16 konser verecek olan iki yıldız, milyonlara imza attı. Dudak uçuklatan rakamlar, 'Büyük ikramiye onlara çıktı' dedirtti.
16 KONSER İÇİN 6.5 MİLYON TL
Sanat müziğinin dev ismi Sibel Can, 2020'de zararını kapattı! Her konserini hınca hınç dolduran başarılı sanatçı, 2021 yılı için şimdiden Antalya'daki bir otelle 16 konser için anlaşma yaptı.
2021 Mayıs'ındaki bayramla başlayıp Ağustos'a kadar sürecek olan 16 konser için Sibel Can'ın 6.5 milyon TL aldığı iddia edildi. Ünlü sanatçı, böylece yeni yıla şimdiden iyi bir başlangıç yapmış oldu.
16 KONSER İÇİN 8 MİLYON TL
Sahne alacağı tüm mekanlardaki rezervasyonları haftalar öncesinden dolduran Ebru Gündeş de Sibel Can'la aynı otelle anlaşma yaptı.
Antalya'daki otelde 2021 Mayıs ve Eylül ayları arasında tam 16 konsere imza atacak olan Gündeş'in bu anlaşma karşılığında 8 milyon TL aldığı iddia edildi.
Ünlü sanatçının yıl sonunda yapmış olduğu bu dudak uçuklatan anlaşması, "Büyük ikramiye Ebru Gündeş'e vurdu" dedirtti.