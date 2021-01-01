Derin Mermerci, müzeyi andıran Vaniköy'deki yalısında bulunan yedi tablosunu paylaştı. Yalısında onlarca tablo ve toplamda yüzlerce sanat eseri olan sosyetiğin sadece yedi tablosunun değeri yaklaşık 7 milyon 100 bin TL!
Sosyetik Derin Mermerci, önceki gün sanat aşkını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzun yıllardır annesi Ender Mermerci'nin izinden gidip sanat eserlerine yatırım yapan sosyetik güzel, Vaniköy'deki yalısını adeta bir müzeye çevirdi.
Sosyetik güzel, önceki gün de tarihi yalının duvarlarına asılı onlarca tablodan yedi tanesini paylaştı. Derin Mermerci'nin sadece yedi tablosunun toplam değeri, dudak uçuklattı.
Mermerci'nin toplam 7 milyon 100 bin TL'lik tabloları şöyle: Kees van Dongen'ın portresi, 400 bin dolar; Bernard Buffet'ın portresi, 250 bin dolar;
Jeanne Lorioz'ın tablosu, 5 bin dolar; Fikret Mualla'nın eseri, 400 bin TL, Nuri İyem'in eseri, 270 bin TL;
Fahrelnissa Zeid'in tablosu, 1 milyon 260 bin TL; Hale Asaf'ın tablosu 300 bin TL.