Sosyetik güzel, önceki gün de tarihi yalının duvarlarına asılı onlarca tablodan yedi tanesini paylaştı. Derin Mermerci'nin sadece yedi tablosunun toplam değeri, dudak uçuklattı.

Mermerci'nin toplam 7 milyon 100 bin TL'lik tabloları şöyle: Kees van Dongen'ın portresi, 400 bin dolar; Bernard Buffet'ın portresi, 250 bin dolar;