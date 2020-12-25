Bir süredir İspanya'daki evinde kalan Gülşen, İstanbul'daki 15 milyon TL'lik rezidansında da durmak istemedi.
Ünlü popçu, ailesiyle birlikte bu kez Muğla Menteşe Köyü'ne gitti. Gülşen, önceki gün gittiği Menteşe'de hem herkesten izole olacak hem de özel bir çekim yapacak.
Pandemi nedeniyle bir hayli tedirgin olan Gülşen, İstanbul'da duramıyor.
Geçtiğimiz aydan beri ailesiyle kaldığı İspanya'daki 4 milyon TL'lik villasından önceki hafta dönen başarılı popçu, Zorlu Rezidans'daki dairesine yerleşti.
Gülşen, birkaç gün dillere destan 15 milyon TL'lik rezidansında kalıp önceki gün soluğu Muğla Menteşe Köyü'nde aldı.
Yenice Vadi Doğal Yaşam Koyu'nda herkesten izole bir dağ evinde konaklayan ünlü popçu, bir yandan da burada özel bir çekim yaptı.