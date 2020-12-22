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    ’a klipli karşılık! eşinin yaş gününde ’a ‘Süreyya’ diye şarkı yazdırdı

    2018’de eşine doğum gününde TIR alan ’a klipli karşılık geldi! Sosyetik güzelle ’de yaşayan , eşinin 36. yaşgününde ’a ‘Süreyya’ diye şarkı yazdırdı. Bununla yetinmeyip şarkıya Yalçın ve kendisinin görüntülerinden oluşan klip çektirdi.

    Görülmemiş hediye

    Süreyya Yalçın ile Ozan Baran'ın hediye savaşı kızıştı.

    ABD'de yaşayan ünlü çift, bugüne kadar birbirlerine aldıkları yaşgünü hediyeleriyle sürekli gündem oldu.

    Yalçın'ın TIR alarak zirveye taşıdığı yarışta bu kez sahneye Ozan Baran çıktı.

    Hataylı işadamı, eşi için Serdar Ortaç'a 'Süreyya' diye bir şarkı yazdırdı.

    Şarkıya Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip çekildi.

    Süreyya Yalçın ile Baran'ın Miami'deki görüntülerinden oluşan klip, bazıları tarafından 'görgüsüzce' bulundu.

    Süreyya Yalçın'ın yaz günü ayağından çıkarmadığı sarı çizmeler de şarkıya konu oldu.

    Hediye TIR'ın fiyatı, yaklaşık 400 bin dolardı.

    Sosyetik ikoncan ile eşinin, Miami'de özel çekilen görüntülerinden oluşan klibin yönetmenliğini Kemal Başbuğ üstlendi.
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    Haberler Saklambaç Süreyya Yalçın’a klipli karşılık! Ozan Baran eşinin yaş gününde Serdar Ortaç’a ‘Süreyya’ diye şarkı yazdırdı