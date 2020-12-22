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    'ın 'in 'dan silme sebebi ortaya çıktı! 'le yeni bir aşk...

    , 5 ay önce ayrıldığı ’i dün ’da sildi. Popçunun, ’le yeni aşka yelken açtığı ve güzel oyuncunun isteğiyle Erçel’i sildiği iddia edildi. Diğer dedikodu ise Dalkılıç, eski aşkının Kerem Bürsin’le yaptığı canlı yayınlardan bıktı.

    Kılıç çekildi

    Murat Dalkılıç, ayrılıktan beş ay sonra Hande Erçel'i sildi ortalık karıştı.

    Dedikodulara göre ünlü popçunun Erçel'i tarihe gömmesinde yeni aşkı etkili oldu.

    37 yaşındaki popçunun, bir süredir 23 yaşındaki oyuncu Melis Sezen'le görüştüğü iddia edildi. Dedikoduya göre Dalkılıç, Sezen'in isteğiyle eski aşkını sildi.

    Bir diğer iddia ise şöyleydi: Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in sürekli Kerem Bürsin'le yaptığı canlı yayınları izlemekten bıktı ve kıskanıp eski aşkını takibi bıraktı. Hande Erçel ise her ne kadar Murat Dalkılıç'ı takibi sürdürse de eski aşkının tüm yakın çevresini bir bir takipten çıkarıyor.
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    Haberler Saklambaç Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'in Instagram'dan silme sebebi ortaya çıktı! Melis Sezen'le yeni bir aşk...