Bir diğer iddia ise şöyleydi: Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in sürekli Kerem Bürsin'le yaptığı canlı yayınları izlemekten bıktı ve kıskanıp eski aşkını takibi bıraktı. Hande Erçel ise her ne kadar Murat Dalkılıç'ı takibi sürdürse de eski aşkının tüm yakın çevresini bir bir takipten çıkarıyor.