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    ’nın sevgilisi ’ya isteme çiçeği olarak çelenk götürmesi sosyal medyaya damga vurdu

    Sabancı Ailesi, önceki gün ’yı ’daki ailesinden istedi. Gösteriş meraklısı ’nın isteme çiçeği olarak çelenk tercih etmesi de sosyal medyaya damgasını vurdu.

    İsteme çelengi

    Cemiyet hayatından birçok ismin aksine lüks yaşamını gözler önüne sermekten çekinmeyen Hacı Sabancı, yine şovunu yaptı! 33 yaşındaki sosyetik, önceki gün 2017'den beri aşk yaşadığı 27 yaşındaki Nazlı Kayı'yı ailesinden istemek için Bursa'ya gitti. Anne Arzu ve baba Ömer Sabancı'nın hazır bulunduğu nişan töreninden detayları da müstakbel gelin paylaştı. Nazlı Kayı'nın paylaştığı devasa isteme çiçeği ise sosyal medyanın gündemindeydi.

    ESPRİ KONUSU
    Boyu 2.5 metre     olan çelenk için şu yorumlar yapıldı: "Nişanda çelenk varsa düğünde Türkiye'deki tüm çiçekler sergilenecek", "Demek cepteki para arttıkça çiçeğin boyutu da büyüyor."


    2.5 metre boyunda.

    DETAYLAR VAR AİLE KARESİ YOK!
    Nazlı Kayı, peçeteye kadar tüm detayları paylaştı ancak nişandan bir çift ya da aile karesi gelmeyince "Sanki Kraliyet Ailesi gibi gizem yaratıyorlar" yorumları havada uçuştu.
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    Haberler Saklambaç Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı’ya isteme çiçeği olarak çelenk götürmesi sosyal medyaya damga vurdu