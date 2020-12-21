Cemiyet hayatından birçok ismin aksine lüks yaşamını gözler önüne sermekten çekinmeyen Hacı Sabancı, yine şovunu yaptı! 33 yaşındaki sosyetik, önceki gün 2017'den beri aşk yaşadığı 27 yaşındaki Nazlı Kayı'yı ailesinden istemek için Bursa'ya gitti. Anne Arzu ve baba Ömer Sabancı'nın hazır bulunduğu nişan töreninden detayları da müstakbel gelin paylaştı. Nazlı Kayı'nın paylaştığı devasa isteme çiçeği ise sosyal medyanın gündemindeydi.
ESPRİ KONUSU
Boyu 2.5 metre olan çelenk için şu yorumlar yapıldı: "Nişanda çelenk varsa düğünde Türkiye'deki tüm çiçekler sergilenecek", "Demek cepteki para arttıkça çiçeğin boyutu da büyüyor."
2.5 metre boyunda.
DETAYLAR VAR AİLE KARESİ YOK!
Nazlı Kayı, peçeteye kadar tüm detayları paylaştı ancak nişandan bir çift ya da aile karesi gelmeyince "Sanki Kraliyet Ailesi gibi gizem yaratıyorlar" yorumları havada uçuştu.