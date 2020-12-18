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    Tarihi başarı sürüyor! yine birinci oldu...

    Başrolünü karakteriyle ’in üstlendiği , çarşambaya damga vuruyor. Dizinin 38'inci bölümü, Tüm Kişiler'de %13,29 izlenme oranı ve %26,75 izlenme payı elde ederek birinci oldu.

    Tarihi başarı sürüyor

    'Kuruluş Osman', 38'inci bölümüyle de reytinglerin zirvesinde yer aldı. Tüm Kişiler kategorisinde zirvede yer alan dizi, çarşamba akşamının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdi.

    Son bölümde Osman Bey, Geyhatu ile mücadele ederken Kayı Obası'nda bey seçimi heyecanı vardı.

    Alpleri ile birlikte Flatyos'un tuzağına düşen Osman Bey, Yavlak Arslan'ın müdahalesi ile Bizans'ın elinden kurtuldu. Ertuğrul Bey'den gelen haber ise her şeyi değiştirdi. Kılıcını kuşanan Ertuğrul Bey'in, "Burada bey de benim devlet de benim" sözü finale damga vurdu.



    Burak Özçivit, 24 Aralık'taki doğum günü için Türk Kanser Derneği ile bağış kampanyası düzenledi. Hediye yerine çocuklar için destek istedi.
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    Haberler Saklambaç Tarihi başarı sürüyor! Kuruluş Osman yine birinci oldu...