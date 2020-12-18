Son bölümde Osman Bey, Geyhatu ile mücadele ederken Kayı Obası'nda bey seçimi heyecanı vardı.

Alpleri ile birlikte Flatyos'un tuzağına düşen Osman Bey, Yavlak Arslan'ın müdahalesi ile Bizans'ın elinden kurtuldu. Ertuğrul Bey'den gelen haber ise her şeyi değiştirdi. Kılıcını kuşanan Ertuğrul Bey'in, "Burada bey de benim devlet de benim" sözü finale damga vurdu.





Burak Özçivit, 24 Aralık'taki doğum günü için Türk Kanser Derneği ile bağış kampanyası düzenledi. Hediye yerine çocuklar için destek istedi.