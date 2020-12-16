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    • Saklambaç
    • 16.12.2020 Gazete
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    ''nın müdavimi oyunculara övgü yağdırdı: Helal olsun

    Atv'nin sevilen dizisi ''nın müdavimi , oyunculara övgü yağdırdı. Popçu, geçtiğimiz haftaya damga vuran sahnenin kamera arkasını paylaştı.

    Reytinginiz helal olsun!

    Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın müdavimi Demet Akalın, oyunculara övgü yağdırdı.

    Popçu, geçtiğimiz haftaya damga vuran sahnenin kamera arkasını paylaştı.

    Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova'nın deredeki sahnesini paylaşan Akalın, şöyle dedi: "Ne kadar zor şartlarda çekim yapıyorlar. Aldıkları reytingi sonuna kadar hak eden bir ekip. Helal olsun."


    Züleyha ve Müjgan'ın derede ölümle burun buruna geldiği anlar, seyirciyi geçtiğimiz hafta ekrana kilitlemişti.



    Dizinin kamera arkası, verilen emeğin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.
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    Haberler Saklambaç 'Bir Zamanlar Çukurova'nın müdavimi Demet Akalın oyunculara övgü yağdırdı: Helal olsun