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    • Saklambaç
    • 12.12.2020 Gazete
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    Paylaşım başına 70-100 bin liralık kaşesi olan (Neslihan Damla Aktepe) saçıyor

    Bir şampuan markasının yüzü olan (Neslihan Damla Aktepe), kendisine 150 bin TL’lik aldı...

    Para saçıyor

    Sosyal medyanın en çok kazanan isimlerinin başında gelen Danla Bilic, geçtiğimiz gün bir şampuan markasının dijital platformlardaki yüzü oldu. Bilic, birkaç gün önce Serenay Sarıkaya'nın aynı firmayla iş birliğine son verilmesiyle ilgili ise "Kimse kimsenin yerine gelmedi. Apayrı bir platformda apayrı bir projeye imza attık" dedi. Şimdiden ses getiren reklam anlaşmasından hatırı sayılır bir ücret alan Danla Bilic, ilk iş kendisini ödüllendirdi. Genç fenomen, kendisine 150 bin TL'lik Hermes Birkin marka çanta aldı. Danla Bilic, kısa süre önce de yaş gününde yine kendisine Hermes almıştı.

    Bilic, paylaşım başına ortalama 70 ile 100 bin TL arasında ücret alıyor.

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    Haberler Saklambaç Paylaşım başına 70-100 bin liralık kaşesi olan Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe) para saçıyor