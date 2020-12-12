Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 12.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    bilmece gibi

    , dizi çekimlerinde kürk giydiği için eleştirildi. Paltonun gerçek kürk olmadığını söyledi... Hayvan severlere önce ‘Tüm ürünlerimiz gerçek kürk’ diyen palto markası ise sonra çark etti.

    Bilmece gibi

    Geçtiğimiz günlerde Eda Ece'nin rol aldığı dizide giydiği paltonun yakasında gerçek tilki kürkü kullanılması olay oldu. Hayvan severliğiyle bilinen oyuncu, "Dizimizde kesinlikle gerçek kürk kullanılmaz" açıklaması yaptı. Ece'nin bu sözlerinin ardından paltoyu üreten markanın yetkililerine Instagram'daki 'bagimsizhayvan' hesabı, "Kürkleriniz gerçek mi?" diye sordu.

    İKİ FARKLI YANIT

    Yanıt ise "Evet gerçek kürk kullanıyoruz" şeklindeydi. Bu mesajın ifşa olmasının ardından aynı firmanın yetkilileri, Eda Ece'yi aklamak için "Ürünlerimizde asla gerçek kullanmıyoruz" açıklaması yaptı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    HAYVAN DOSTLARI İŞ BAŞINDAYDI

    Ece'nin hayvan dostu olduğunu söyleyip gerçek kürk giydiği iddiası, hayvan severleri ayaklandırdı. Birçok kişi, paltonun tasarımcısını soru yağmuruna tuttu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Eda Ece bilmece gibi