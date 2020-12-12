Geçtiğimiz günlerde Eda Ece'nin rol aldığı dizide giydiği paltonun yakasında gerçek tilki kürkü kullanılması olay oldu. Hayvan severliğiyle bilinen oyuncu, "Dizimizde kesinlikle gerçek kürk kullanılmaz" açıklaması yaptı. Ece'nin bu sözlerinin ardından paltoyu üreten markanın yetkililerine Instagram'daki 'bagimsizhayvan' hesabı, "Kürkleriniz gerçek mi?" diye sordu.

İKİ FARKLI YANIT