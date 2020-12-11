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    • Saklambaç
    • 11.12.2020 Gazete
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    'nın başrolü 'tan set pozu! Sağlık diledi...

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan 'nın başrolü , dün çekim arasında bu pozu verdi. Başarılı oyuncu, sevenlerine sağlıklı ve güzel günler diledi. İşte Ünalmış'ın o pozu ve 11 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin saklambaç sayfalarından öne çıkan haberler...

    Çukurova’dan sağlık diledi

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü Murat Ünalmış, dün çekim arasında bu pozu verdi.

    Başarılı oyuncu, sevenlerine sağlıklı ve güzel günler diledi.

    ÇOCUKLUK ÖZLEMİ
    Öykü Gürman, bir TV programına konuk oldu. Çocukluğunu özlediğini belirten şarkıcı, "Ankara'ya anneanneme giderdik, dedem güvercin beslerdi" dedi.

    EKSİKLERİ TAMAMLADI
    Ekranların güzel yüzü Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Oyuncu, "Evin eksiklerini almaya geldim" diye konuştu.

    RAKİP ARIYOR
    POPÜLER müziğin renkli ismi Gökçe, bu pozunu "Tavla oynayalım mı?" notuyla paylaştı. Güzel şarkıcının fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    ŞEKER GİBİ POZ
    Burcu Güneş, yüzleri gülümsetti. Başarılı şarkıcının bir kucağında arkadaşının bebeği diğerinde ise köpeğiyle verdiği poza beğeni yağdı.

    HOLLYWOOD STARI SİNEM
    Çiçeği     burnunda anne Sinem Kobal, elinde kahvesiyle önceki gün bu karesini paylaştı. Güzel oyuncu, yüzüne Instagram'daki "Hollywood Star" isimli filtreyi uyguladı.

    UYGUN ADIM MARŞ MARŞ
    Ünlü şef Memet Özer, önceki gün sevgilisi Verda Özer ile Boğaz'da uzun süre yürüdü. Çift, maske takarak örnek oldu.

    KARADENİZ HATIRASI
    Sempatik çift Esengül Yılmaz ile Serkan Şenalp, önceki gün Trabzon'da eğlenceli anlar yaşadı. Karadeniz kaçamaklarını Instagram'da paylaşan çift, bu kareleriyle de takipçilerinin yüzlerini gülümsetti.
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    Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü Murat Ünalmış'tan set pozu! Sağlık diledi...