Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü Murat Ünalmış, dün çekim arasında bu pozu verdi.
Başarılı oyuncu, sevenlerine sağlıklı ve güzel günler diledi.
ÇOCUKLUK ÖZLEMİ
Öykü Gürman, bir TV programına konuk oldu. Çocukluğunu özlediğini belirten şarkıcı, "Ankara'ya anneanneme giderdik, dedem güvercin beslerdi" dedi.
EKSİKLERİ TAMAMLADI
Ekranların güzel yüzü Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Oyuncu, "Evin eksiklerini almaya geldim" diye konuştu.
RAKİP ARIYOR
POPÜLER müziğin renkli ismi Gökçe, bu pozunu "Tavla oynayalım mı?" notuyla paylaştı. Güzel şarkıcının fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
ŞEKER GİBİ POZ
Burcu Güneş, yüzleri gülümsetti. Başarılı şarkıcının bir kucağında arkadaşının bebeği diğerinde ise köpeğiyle verdiği poza beğeni yağdı.
HOLLYWOOD STARI SİNEM
Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, elinde kahvesiyle önceki gün bu karesini paylaştı. Güzel oyuncu, yüzüne Instagram'daki "Hollywood Star" isimli filtreyi uyguladı.
UYGUN ADIM MARŞ MARŞ
Ünlü şef Memet Özer, önceki gün sevgilisi Verda Özer ile Boğaz'da uzun süre yürüdü. Çift, maske takarak örnek oldu.
KARADENİZ HATIRASI
Sempatik çift Esengül Yılmaz ile Serkan Şenalp, önceki gün Trabzon'da eğlenceli anlar yaşadı. Karadeniz kaçamaklarını Instagram'da paylaşan çift, bu kareleriyle de takipçilerinin yüzlerini gülümsetti.