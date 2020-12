Eda Ece, hayvanseverleri kızdıran bir davranışa imza attı. Bir çanta dahi almadan önce PETA'nın sitesinden ürünün hayvanlara zarar verip vermediğini kontrol ettiğini söyleyen Ece, rol aldığı dizide tilki kürkünden palto giyerek şaşırttı.

'Kürkgiyme' adlı Instagram hesabı da oyuncunun kürklü sahnelerini sosyal medyada paylaştı. Bunu gören hayvanseverler ise Eda Ece'ye tepki yağdırdı. O mesajlardan bazıları ise şöyle; "Söylediklerinle yaptıkların arasında dağlar kadar fark var", "Kim bilir o kürk için kaç hayvan öldürüldü", "Bunu da mı görecektik!", "Bu hareketinle hayvan katillerinin suç ortağı oluyorsun."

BİR KÜRK İÇİN 30 CAN

Her yıl kürk uğruna on binlerce tilki katlediliyor. Bir kürk palto için ise 10 ila 30 tilki öldürülüyor.