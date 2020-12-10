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    • Saklambaç
    • 10.12.2020 Gazete
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    hayvanseverleri kızdırdı! Rol aldığ dizide kürkü giydi…

    , hayvanseverleri kızdıran bir davranışa imza attı. Eda Ece, daha önce “Çanta alırken bile bir hayvana zarar verilmiş mi diye araştırırım” dedi. Rol aldığı dizide ise kürkü giydi…

    Bunu da mı gör'ece'ktik

    Eda Ece, hayvanseverleri kızdıran bir davranışa imza attı. Bir çanta dahi almadan önce PETA'nın sitesinden ürünün hayvanlara zarar verip vermediğini kontrol ettiğini söyleyen Ece, rol aldığı dizide tilki kürkünden palto giyerek şaşırttı.

    'Kürkgiyme' adlı Instagram hesabı da oyuncunun kürklü sahnelerini sosyal medyada paylaştı. Bunu gören hayvanseverler ise 'ye tepki yağdırdı. O mesajlardan bazıları ise şöyle; "Söylediklerinle yaptıkların arasında dağlar kadar fark var", "Kim bilir o kürk için kaç hayvan öldürüldü", "Bunu da mı görecektik!", "Bu hareketinle hayvan katillerinin suç ortağı oluyorsun."

    BİR KÜRK İÇİN 30 CAN
    Her yıl kürk uğruna on binlerce tilki katlediliyor. Bir kürk palto için ise 10 ila 30 tilki öldürülüyor.

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    Haberler Saklambaç Eda Ece hayvanseverleri kızdırdı! Rol aldığ dizide tilki kürkü giydi…