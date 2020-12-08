Meryem Uzerli'nin dünyaca ünlü yıldız Al Pacino'dan davet aldığı ama Covid-19 nedeniyle Hollywood hayalinin ertelendiği iddia edilmişti. Ancak Uzerli'nin yeni projesinin adresi ABD değil Tunus çıktı.
İkinci bebeğine hamile olan güzel oyuncu, 1920'li yıllarda geçen ve iki Mısırlı seri katilin hikayesini anlatan bir filmde yer alacak.
Filmde Suriyeli, Türk, Mısırlı ve Tunuslu oyuncular da oynayacak.
Hayali Al Pacino ile aynı filmde rol almak olan Uzerli, 2022 baharında start verecek filmde Tunuslu oyuncularla aynı projede olacak.