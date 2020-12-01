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    • Saklambaç
    • 01.12.2020 Gazete
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    Şarkıcı 'ın eşi 'da ormanda atış yapanlara ateş püskürdü! "Teksas'ta mı yaşıyoruz"

    Şarkıcı 'ın eşi , ateş püskürdü... 'un sakin noktalarından 'da oturan Kurtçu, önceki gece sokağa çıkma kısıtlaması varken ormanda atış yapanlara isyan etti.

    Teksas’ta mı yaşıyoruz!

    Şarkıcı Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu, ateş püskürdü... İstanbul'un sakin noktalarından Kemerburgaz'da oturan Kurtçu, önceki gece sokağa çıkma kısıtlaması varken ormanda atış yapanlara isyan etti.

    Tepkisini Instagram'da dile getiren Kurtçu, "Gidin poligon diye bir yer var siz niye insanları yerinden zıplatıyorsunuz. Ama bu problem yıllardır var. Teksas'ta mı yaşıyoruz. Bıktım ya. Şizofren denyolar!"




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    Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer, Doğa Rutkay- Kerimcan Kamal ve Defne Samyeli de Kemer Country'de yaşıyor.
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    Haberler Saklambaç Şarkıcı Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu Kemerburgaz'da ormanda atış yapanlara ateş püskürdü! "Teksas'ta mı yaşıyoruz"