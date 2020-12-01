Şarkıcı Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu, ateş püskürdü... İstanbul'un sakin noktalarından Kemerburgaz'da oturan Kurtçu, önceki gece sokağa çıkma kısıtlaması varken ormanda atış yapanlara isyan etti.
Tepkisini Instagram'da dile getiren Kurtçu, "Gidin poligon diye bir yer var siz niye insanları yerinden zıplatıyorsunuz. Ama bu problem yıllardır var. Teksas'ta mı yaşıyoruz. Bıktım ya. Şizofren denyolar!"
ÜNLÜLERİN ADRESİ
Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer, Doğa Rutkay- Kerimcan Kamal ve Defne Samyeli de Kemer Country'de yaşıyor.