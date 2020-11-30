EV EŞYASI BAKTILAR

Bu iddiayı ise 'gossipasta' isimli Instagram hesabı ortaya attı. Buna göre; oyuncu sevdasından vazgeçmeyen Tunçeri ile Bahadır yeni bir aşka yelken açtı. Hatta ikilinin geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezine gittikleri ve ev eşyaları baktıkları ortaya çıktı. Öte yandan Tunçeri ile Enver'in, konuyla ilgili yalanlama açıklaması yapmaması da ilişki ihtimalini artırdı.

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Güzel oyuncu, 2018 yazından beri gözlerden uzak aşk yaşadığı Yunan sevgilisi Yiannis Magkos'la Ocak ayında dostça ayrılmıştı.

Bahadır, birkaç yıl önce basketbol konulu bir dizide oynamıştı. Tunçeri de bu dizinin çekimlerine katılmıştı. İkili, bu şekilde tanışmıştı.