Eşinin elini bir an olsun bırakmayan İmirzalıoğlu'nun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Fit haliyle dikkat çeken Kobal, "Lalin kime benziyor?" sorusuna, "Henüz 40'ı çıkmadı. Şu an için erken. Siz de görürsünüz yakında" cevabı verdi.

Eşine aşk dolu bakışlar atan Kenan İmirzalıoğlu, "Tam 1 ay oldu. Lalin, çok iyi. Şimdi evde bizi bekliyor" dedi.