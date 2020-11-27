Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 27.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve doktor kontrolüne gitti

    Geçtiğimiz ay kızları ’i kucaklarına alan ve , önceki gün doktor kontrolüne gitti. Eşinin elini bir an olsun bırakmayan yakışıklı oyuncu, “Elde var mutluluk” dedirtti...

    AYDIN HAMZA
    Elde var aşk

    Atv ekranlarının sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve güzel eşi Sinem Kobal, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz ay kızları Lalin'in dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşayan çift, doktor kontrolüne geldiklerini söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Eşinin elini bir an olsun bırakmayan İmirzalıoğlu'nun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Fit haliyle dikkat çeken Kobal, "Lalin kime benziyor?" sorusuna, "Henüz 40'ı çıkmadı. Şu an için erken. Siz de görürsünüz yakında" cevabı verdi.

    Eşine aşk dolu bakışlar atan Kenan İmirzalıoğlu, "Tam 1 ay oldu. Lalin, çok iyi. Şimdi evde bizi bekliyor" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doktor kontrolüne gitti