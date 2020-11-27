Atv ekranlarının sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve güzel eşi Sinem Kobal, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz ay kızları Lalin'in dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşayan çift, doktor kontrolüne geldiklerini söyledi.
Eşinin elini bir an olsun bırakmayan İmirzalıoğlu'nun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Fit haliyle dikkat çeken Kobal, "Lalin kime benziyor?" sorusuna, "Henüz 40'ı çıkmadı. Şu an için erken. Siz de görürsünüz yakında" cevabı verdi.
Eşine aşk dolu bakışlar atan Kenan İmirzalıoğlu, "Tam 1 ay oldu. Lalin, çok iyi. Şimdi evde bizi bekliyor" dedi.