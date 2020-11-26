Yayınlanan üçüncü teaser'daki aksiyon sahneleri, seyirciden büyük ilgi gördü. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizisinin yeni tanıtımı sosyal medyada da olumlu tepkiler alarak izleyicilerin beğenisini kazandı. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.



atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.