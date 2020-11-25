Türk Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Pandemi nedeniyle uzun süredir ortalıkta görünmeyen Ersoy, yardımcısıyla birlikte geldiği AVM'de öğlen saatlerinde Beymen'e girip, akşam vakti alışverişini noktaladı. Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum" diye konuştu. Diva, poşetlerini ise mağaza çalışanlarına taşıttı. Personeller, poşetleri taksiye sığdırmakta zorluk yaşadı. Bu sırada Bülent Ersoy, alışveriş poşetlerinin önünde pozlar vererek havasını attı! İnşaat şirketlerine vinçlerini kiralayıp servet sahibi olan Diva, geçtiğimiz haftalarda da Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden, toplam 40 milyon liraya 2 süper lüks villa satın alarak gündem olmuştu.

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