İşte bu söz İmirzalıoğlu'nu ağlattı. Başarılı sunucu, "Çok güzel anlattınız. Yüreğinize sağlık. Aile olmak ne kadar önemli. Burada görüyoruz ki siz o aileyi ayakta tutmuşsunuz. Çok güzelsiniz" diye konuştu.