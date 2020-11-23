Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı atv'nin başarılı yarışma programı 'Kim Milyoner olmak İster?'de önceki akşam duygusal anlar yaşandı.
Yarışmacı Serdar Mete, 34 yaşındayken bir kaza sonucu hafızasını kaybettiğini açıkladı. Mete, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Kimseyi hatırlamadım. Oğlumu görünce 'Bu çocuğu götürün, tanımıyorum' dedim.
Ama pes etmedim. Oğlumla şimdi eskisi gibiyiz." Milyonları duygulandıran Mete'nin eşi Nurşah Hanım ise kocasına çok destek olduğunu açıkladı ve "O uyuduğumu zannederken ben uyumuyordum" ifadesini kulandı.
İşte bu söz İmirzalıoğlu'nu ağlattı. Başarılı sunucu, "Çok güzel anlattınız. Yüreğinize sağlık. Aile olmak ne kadar önemli. Burada görüyoruz ki siz o aileyi ayakta tutmuşsunuz. Çok güzelsiniz" diye konuştu.