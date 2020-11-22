31 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Bir dolandırıcı ifşalasam mı diye düşünüyorum. Kimi dolandırsa herkes bana mesaj atıyor. O kadar çok mesaj birikti ki teker teker yayınlamak istiyorum sahtekarı. Ticaret yapıyor. Paranın yarısını ödeyip diğer yarısını ödememek için türlü türlü oyunlar.1 değil 3 değil 5 değil bir sürü insan Nasıl bir ruh hastasından kurtulmuşum."