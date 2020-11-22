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    • Saklambaç
    • 22.11.2020 Gazete
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    eski eşi ’ın dolandırıcı olduğunu ima etti! Şaşırtan paylaşım...

    , eski eşi ’ın dolandırıcı olduğunu ima etti. Aslan’ı ifşalamakla tehdit eden güzel oyuncu, “Kimi dolandırsa herkes bana mesaj atıyor. Nasıl bir ruh hastasından kurtulmuşum” çıkışında bulunda.

    Ceren Hindisyan!

    Oyuncu Ceren Hindistan'dan önceki gün çok çapıcı bir paylaşım geldi… Hindistan, kızının velayetini almak için uzun süre mahkemelerde kapıştığı eski eşi işadamı Ümit Aslan'ın, dolandırıcı olduğunu ima etti.

    31 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünde şu ifadelere yer verdi:

    "Bir dolandırıcı ifşalasam mı diye düşünüyorum. Kimi dolandırsa herkes bana mesaj atıyor. O kadar çok mesaj birikti ki teker teker yayınlamak istiyorum sahtekarı. Ticaret yapıyor. Paranın yarısını ödeyip diğer yarısını ödememek için türlü türlü oyunlar.1 değil 3 değil 5 değil bir sürü insan Nasıl bir ruh hastasından kurtulmuşum."
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    Haberler Saklambaç Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan’ın dolandırıcı olduğunu ima etti! Şaşırtan paylaşım...