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    • Saklambaç
    • 19.11.2020 Gazete
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    Hamileliği boyunca bilinçli bir anne olan doğum sonrası da işi şansa bırakmadı! Doğadan şaşmıyor...

    Hamileliği boyunca bilinçli bir anne olan , doğum sonrası da işi şansa bırakmadı. Normal doğum yapıp bebeğini emzirdiği için iki haftada eski formuna kavuşan oyuncu, emzirme danışmanına başvurdu. Kobal, ebe ’dan emzirme ve bebek bakımıyla ilgili ders alıyor.

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    Ana eğitim!

    Ekim'in 22'sinde kızını kucağına alan Sinem Kobal, doğumdan iki hafta sonra verdiği pozla olay olmuştu. Çok kısa sürede eski formuna kavuşan 33 yaşındaki güzel oyuncunun hızlı kilo vermesinde Lalin'i normal doğumla kucağına alıp bebeğini emzirmesi etkili oldu... Hamileliği döneminde işin uzmanlarından birçok tavsiye alan , doğumdan sonra da "Eğitim şart" dedi.

    ÜNLÜLERİN TERCİHİ
    Güzel oyuncu, şimdi de birçok ünlü sima gibi emzirme danışmanına başvurdu. Sinem Kobal, emzirmeden bebek bakımına kadar birçok konuda ebe Tülin Bulur'dan online olarak özel dersler almaya başladı. Ebe Bulur'un dediklerine harfiyen uyan Kobal, bebeğini de sağlıklı bir şekilde büyütüyor.

    DOĞADAN ŞAŞMIYOR
    EBE , "daha çok sütün" en önemli iksirinin bol bol emzirmek olduğunu söylüyor. Bulur, emzirme nedeniyle yara olan göğüslere de ayva çekirdiği gibi doğal yöntemler öneriyor.

    AYDIN HAMZA

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    Haberler Saklambaç Hamileliği boyunca bilinçli bir anne olan Sinem Kobal doğum sonrası da işi şansa bırakmadı! Doğadan şaşmıyor...