Şarkıcı Linet ile menajeri Haluk Şentürk'ün önceki gece keyifli başlayan buluşması kavgayla bitti. Uzun yıllardır birlikte çalışan ikili, Kuruçeşme'deki bir kafede bir araya geldi. Sohbet sırasında ortam bir anda gerildi. Şentürk, şarkıcıya hakaret içeren sözler söyledi.

Kendine hakim olamayan 45 yaşındaki şarkıcı da masada ne var ne yoksa devirdi. Haluk Şentürk, mekanı bağıra bağıra terk ederken Linet'i sakinleştirmek ise mekan görevlilerine düştü. İkilinin kavgasını gören diğer müşteriler şoka girerken, Linet gözü yaşlı şekilde evine döndü.