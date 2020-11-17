Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 17.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Savaş arasında savaş çıktı!

    ile menajeri Kuruçeşme’de bir mekanda kavgaya tutuştu. Birçok ünlüyle çalışan Şentürk, ya ağır hakaretler etti. Sinir krizleri geçiren Linet ise masayı devirdi…

    Savaş çıktı!

    Şarkıcı Linet ile menajeri Haluk Şentürk'ün önceki gece keyifli başlayan buluşması kavgayla bitti. Uzun yıllardır birlikte çalışan ikili, Kuruçeşme'deki bir kafede bir araya geldi. Sohbet sırasında ortam bir anda gerildi. Şentürk, şarkıcıya hakaret içeren sözler söyledi.

    Kendine hakim olamayan 45 yaşındaki şarkıcı da masada ne var ne yoksa devirdi. Haluk Şentürk, mekanı bağıra bağıra terk ederken Linet'i sakinleştirmek ise mekan görevlilerine düştü. İkilinin kavgasını gören diğer müşteriler şoka girerken, Linet gözü yaşlı şekilde evine döndü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Linet Savaş Haluk Şentürk arasında savaş çıktı!