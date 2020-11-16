Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz ay ayrılık kararı almıştı. İki yıllık ilişkilerini sonlandıran çift, yollarına yalnız devam ederken Buğrahan Tuncer, İstanbul gecelerinde yeni kız arkadaşıyla kameralara yansımıştı.

ANCAK bu olaydan sonra ikili yeniden görüşmeye başladı. Barış imzalayan Tuncer ile Ece, önceki gün Ulus'ta objektiflere takıldı.

Sevgilisi ile spor yapan Eda Ece, görüntülendiklerini fark edince adımlarını hızlandırıp aracına bindi. Ece, sorular karşısında sessiz kaldı.

AYDIN HAMZA