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    • Saklambaç
    • 16.11.2020 Gazete
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    ile aşklarına 3’üncü kez şans verdi

    Oyuncu ile basketbolcu , geçtiğimiz ay ayrılık kararı almıştı. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, aşklarına 3’üncü kez şans verdi. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ikili, ‘Aşk bilmecesi’ dedirtti

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    Aşk bilmecesi

    Oyuncu ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz ay ayrılık kararı almıştı. İki yıllık ilişkilerini sonlandıran çift, yollarına yalnız devam ederken Buğrahan Tuncer, İstanbul gecelerinde yeni kız arkadaşıyla kameralara yansımıştı.

    ANCAK bu olaydan sonra ikili yeniden görüşmeye başladı. Barış imzalayan Tuncer ile Ece, önceki gün Ulus'ta objektiflere takıldı.

    Sevgilisi ile spor yapan Eda Ece, görüntülendiklerini fark edince adımlarını hızlandırıp aracına bindi. Ece, sorular karşısında sessiz kaldı.

    AYDIN HAMZA

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