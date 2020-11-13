Usta sanatçı Muazzez Ersoy, birkaç yıl önce Şenol Kolcuoğlu Restoran'ın sahipleriyle 'isim anlaşması' yaptı. Mekanın tabelasına 'Muazzez Ersoy & Şenol Kolcuoğlu Restoran' yazıldı.
Ancak işletme anlaşmaya uymadı ve mekandaki her şeyde Ersoy'un adını kullandı. Mahkemeye başvuran Ersoy ise dün avukatları ve polis eşliğinde restorana giderek tabelaları kaldırttı.
Şarkıcı, "İşletme, aramızdaki sözleşmeye rağmen her şeye ismimi bastırdı.
Haksız kullanılan isim ve markam tümüyle kaldırıldı" açıklamasını yaptı.