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    • Saklambaç
    • 13.11.2020 Gazete
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    ’un isim anlaşması yaptığı kebapçı işin tadını kaçırdı! Tek tek söküldü...

    ’un, isim anlaşması yaptığı kebapçı işin tadını kaçırdı. İşletme, sanatçının adını her şeye basarak rant sağladı. Dava açan Ersoy ise dün polislerle mekana baskın yapıp adını kaldırttı.

    Muazzez operasyonu

    Usta sanatçı Muazzez Ersoy, birkaç yıl önce Şenol Kolcuoğlu Restoran'ın sahipleriyle 'isim anlaşması' yaptı. Mekanın tabelasına 'Muazzez Ersoy & Şenol Kolcuoğlu Restoran' yazıldı.

    Ancak işletme anlaşmaya uymadı ve mekandaki her şeyde Ersoy'un adını kullandı. Mahkemeye başvuran Ersoy ise dün avukatları ve polis eşliğinde restorana giderek tabelaları kaldırttı.

    Şarkıcı, "İşletme, aramızdaki sözleşmeye rağmen her şeye ismimi bastırdı.

    Haksız kullanılan isim ve markam tümüyle kaldırıldı" açıklamasını yaptı.
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    Haberler Saklambaç Muazzez Ersoy’un isim anlaşması yaptığı kebapçı işin tadını kaçırdı! Tek tek söküldü...